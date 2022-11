Laceno d’oro International Film Festival | al via domani la 47esima edizione

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiAl viagiovedì 1° dicembre ladeldi Avellino in programma fino all’8 dicembre al Cinema Partenio (Via Giuseppe Verdi, 50) con proiezioni anche al Movieplex di Mercogliano (AV) ed eventi in altri luoghi della città (Ingresso libero), con oltre 70 proiezioni e anteprime da tutto il mondo selezionate tra le più recenti e interessanti produzioni indipendenti e di ricerca nel segno del suo fondatore Pier Paolo Pasolini. Ospite d’onore e Premio alla Carriera 2022 il grande cineasta russo Aleksandr Sokurov. Il regista, Leonecon Faust nel 2011, ritirerà il prestigioso riconoscimento giovedì 8 dicembre durante la cerimonia di premiazione (Cinema ...

2022, il cinema che riflette torna anche in streaming su MYmovies ONE. Il festival irpino dedicato al cinema del reale propone online una selezione della sua 47.ma edizione. Dall'1 ...La otto giorni di cinema'autore di Avellino (1 - 8 dicembre 2022) accoglierà oltre 70 opere da tutto il mondo tra proiezioni e anteprime selezionate. 11 i film in gara per il premio47, riservato ai lungometraggi di finzione o di cinema del reale e ai documentari, tra cui le anteprime nazionali di Human Flowers of Flesh di Helena Wittmann (Francia/Germania), El agua ...