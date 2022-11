L’accordo tra due aziende italiane per mettere in orbita una costellazione di nanosatelliti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La primaitaliana di nano-satelliti comincerà a essere operativa già nel 2023, quando inizieranno anche i lanci. La renderà possibile una partnership tra imprese tricolori. La bresciana Apogeo Space ha raggiunto un’intesa con la D-Orbit, che ha sede principale nel Comasco e filiali negli Usa e nel Regno Unito, per la messa indei suoi satelliti. Questo network permetterà di imbastire l’infrastruttura per un servizio di connettività globale per dispositivi dell’Internet of Things (IoT). L’accesso qualificato allo spazio consentirà di sviluppare le prossime fasi del piano, verso una copertura planetaria. Apogeo si è assicurata il supporto logistico per il trasporto dei suoi satelliti. A regime, avverranno tra i due e i tre lanci all’anno, a partire dal 2023. Ognuno porterà oltre l’atmosfera nove satelliti, dalle dimensioni «nano», ...