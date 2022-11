La valenza del Patto Educativo di Comunità Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Inviata da Luigi Talienti, dirigente scolastico - Uno strumento di incontrovertibile, per avviare un efficace e proficuo processo di riqualificazione sociale, è sicuramente ildi, strumento la cui utilizzazione deve essere implementata, per essere impattante e proficua. Ovviamente, l’Istituzione Scolastica, quale agenzia di socializzazione formale, deve farsi promotrice per la promozione di tale buona prassi, al fine di avviare collaborazioni virtuose, non virtuali, all’interno della compagine sociale, così come statuito dalla legge 107 del 2015, sulla Buona Scuola. L'articolo .