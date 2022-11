La Tunisia vince ma non basta | 1-0 alla Francia | ma è eliminata dai Mondiali

Se l'Australia pareggia e la: parità a 4 punti. Se Danimarca evincono: parità a 4 punti. In questi casi scattano le regole per determinare la classifica ...... Campionati Mondiali 2022 - 3a Giornata Gruppo D -vs Francia (diretta) da Education City ... Se la Polonia perde e il Messico, anche in questo caso il suo destino sarà deciso dalla ...La Francia è già certa degli ottavi e per il primato manca pochissimo. Contro c'è la Tunisia che deve vincere per forza e sperare in un risultato utile sull'altro campo, dove si sfidano Australia e Da ...Calcio d’inizio alle ore 16. I campioni del mondo in carica già qualificati per gli ottavi contro la nazionale che ha 10 giocatori nati in Francia e a un passo dall’eliminazione ...