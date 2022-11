La Spada di Ghiaccio torna per il 40esimo anniversario su Topolino

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ladisu! In occasione deldalla prima pubblicazione di una delle saghe fantasy disneyane più amate di sempre (apparve per la prima volta su1411 del 12 dicembre 1982, scritta e disegnata da Massimo De Vita), le pagine del magazine a fumetti più amato ospiteranno un nuovo capitolo della storia. Su3496, disponibile da mercoledì 30 novembre (in edicola, fumetteria e su Panini.it) prende il viae la leggenda delladi, storia in quattro episodi con la sceneggiatura di Marco Nucci, i disegni di Cristian Canfailla e i colori di Angela Capolupo e del suo Maaw Illustration Art Team. Un progetto unico e speciale, che ...