ilGiornale.it

... con lache ha paventato l'ipotesi di indire uno sciopero generale. Il governo, però, va ... E non lo abbiamo fatto con lasventagliata di bonus, ma con `misure ponte´ che preludono a ...Sullo sfondo di una sostanziale continuazione dellaattività, ciò che conterà definire con ... Durante i duri mesi del 2020, circa 8 milioni di italiani (secondo una indagine) hanno ... La solita Cgil è pronta a bloccare il Paese In una nota, la Cgil ha annunciato una serie di mobilitazioni contro la manovra di bilancio del governo Meloni. Cisl si sgancia ..."Questa mattina abbiamo scoperto che la sede della Uil di Savona, in Corso Tardy e Benech, è stata vandalizzata, imbrattata dai soliti noti da scritte no vax dal colore rosso. (ANSA) ...