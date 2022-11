La Russia prepara nuovi attacchi in Ucraina L' allarme dei servizi segreti di Kiev

(Di mercoledì 30 novembre 2022)deidisulla guerra in. Dopo i recenti massicci, le forze russe si sono prese una «pausa missilistica» perre i futuri. Lo afferma Vadim Skibizki deid'intelligence militare ucraini, secondo il quale Mosca sta valutando i prossimi obiettivi da colpire e gli effetti dei precedenti. Inoltre, spiega Skibizki, i russi stannondomissili da dispiegare e per questo «ci vuole tempo». Mosca ha già impiegato gran parte del suo stock di missili pronti al combattimento e ora deve tirare fuori dai depositi e rinnovare i missili dell'era sovietica. Molte di queste vecchie armi, sostiene, ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Leggi anche 'Santa Sede disposta a mediare tra Ucraina e', le parole per la pace di Papa ... "Per la pace serve audacia" Zelensky non vuole la pace, Putintest nucleari: lo schiaffo al ...Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa russa 'Ria Novosti' il direttore del Servizio di intelligence internazionale della, Sergej Naryshkin. 'Le informazioni che riceve l'Svr ... Guerra in Ucraina: "Russia prepara mobilitazione segreta". Fuga da Kherson - Esteri - quotidiano.net Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Il ministro degli Esteri Pekka Haavisto ha annunciato che l’Ungheria ha promesso di ratificare a febbraio la domanda di ammissione di Finlandia e Svezia, scatenando la reazione di Mosca ...