La polemica sul circolo di Fratelli d' Italia intitolato a Italo Balbo 

(Di mercoledì 30 novembre 2022) AGI – Dopo l'interrogazione in Parlamento annunciata da Arturo Scotto di Articolo 1, si continua a discutere sull'intitolazione di undid'Balbo, tra i quadrumviri della Marcia su Roma, a Retorbido e Codevilla, picccoli centri nel Pavese. Sentito dall'AGI, il segretario provinciale di Fdi Claudio Mangiarotti, presente alla cerimonia nei giorni scorsi, afferma che “il nome di Balbo è stato scelto perché è stato un eroe nazionale, un patriota, l'uomo che fece la Trasvolata Atlantica”. “I suoi raid contro gli antifascisti in Emilia? Non conosco così bene la storia, ma stiamo parlando di una medaglio d'oro al valor militare, di un pioniere. Non vedo nulla di male in questa intitolazione, chi fa queste polemiche le porta avanti perché non ha argomenti contro...

