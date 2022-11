La mamma di Mattia Zenzola lo difende sui social dopo il provvedimento ad Amici 22 | è polemica

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Forse la signora non pensava che si sarebbe scatenata unatale da costringerla a rendere privato persino il suo profilo su Twitter. O forse non avrebbe dovuto usare iperre suo figlio in questo modo, di fronte a undisciplinare sacrosanto, visto il porcile nel quale i ragazzi di22 vivono. Certo, non è colpa del singolo, e quindi non è colpa di. Ma se la produzione di fronte al suo silenzio indica il nome dicome uno di quelli che non fanno nulla nella casa, un motivo ci sarà. E se anchesi giustifica, dicendo che non è vero, e il prof Todaro decide di punirlo, forse forse un genitore, dovrebbe accettare quello che nel mondo degli adulti succede, senza schierarsi ...