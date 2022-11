La maggioranza affossa il Salario minimo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) No all’introduzione del. Il governo dovrà invece “raggiungere l’obiettivo della tutela dei diritti dei lavoratori attraverso una serie di iniziative, a partire dall’attivazione di percorsi interlocutori tra le parti non coinvolti nella contrattazione collettiva, per monitorare e comprendere motivi e cause della non applicazione”. Pd, M5S e Avs hanno votato contro la mozione disul. Il terzo polo si è astenuto È quanto prevede la mozione diapprovata oggi dall’Aula della Camera con 163 voti a favore, 121 no (M5S, Pd e AVS) e 19 astenuti (i deputati del Terzo Polo). Respinti i testi delle opposizioni – a prima firma di Orlando, Conte, Richetti e Grimaldi – che non hanno accettato le riformulazioni proposte dal governo. Conte: “La ...