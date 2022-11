Open

La decisione dellaLa showgirl ha raccontatoa decidere per l'aborto fu la mamma. La donna aveva capitonella relazione della figlia qualcosanon andava per il verso giusto, anche ...e figlia di 65 e 49 anni. I Carabinieri dopo diverse ore di ricerche hanno rinvenuto - in più ...stata nascosta all'interno di bustoni di plastica con chiusura lampo ma questo non ha evitato... La madre che racconta su Facebook lo stupro della figlia: «Presa in trappola e violentata per un'ora, state attenti» Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La 25enne sarebbe stata avvicinata da un 50enne, un conoscente che lavora con il padre, che l'avrebbe violentata.