La Liga risponde alle accuse di Real Madrid e Barcellona

Gravinaa Tebas, presidente dellaspagnola che ha attaccato la Juve dopo le dimissioni del CdA Dopo le parole del presidente della, Javier Tebas sulle vicende in casa Juve di questi giorni, ...E a domanda direttaancora una volta che no, 'non mi preoccupano le plusvalenze. A me ... alla richiesta di immediate sanzioni sportive contro la Juve fatta ufficialmente dalladi Tebas : ...Dopo le parole del presidente della Liga, Javier Tebas sulle vicende in casa Juve di questi giorni, arriva la risposta di Gabriele Gravina, numero uno della FIGC. «Su questo caso siamo in stretto ...Gabriele Gravina ha replicato alle accuse di Tebas, presidente della Liga, sul caso Juventus. Ecco le sue dichiarazioni All’evento Calcio & Welfare, Gabriele Gravina ha replicato al duro attacco del p ...