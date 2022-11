La Germania si allinea con il buy european francese

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il ministro tedesco dell’Economia, Robert Habeck, è intervenuto a una conferenza di industriali affermando che i leader europei si stanno muovendo verso l’adozione di sussidi e agevolazioni fiscali per le imprese in risposta all’Inflation Reduction Act statunitense. Il ministro ha riportato, tra l’altro, che lasi trova d’accordo con la propostadi subordinare l’accesso ai sussidi all’utilizzo di materiale prodotto all’interno dell’Ue. Il pacchetto di sussidi statunitensi ha lasciato fuori le aziende europee, lasciando però accesso a quelle americane, canadesi e messicane. Al contrario, in Europa gli incentivi per le tecnologie verdi, come ad esempio il bonus tedesco da novemila euro per le automobili elettriche, sono aperti a fornitori da ogni parte del mondo. Parigi aveva reagito molto duramente alle misure di Washington, sostenendo ...