La generazione Z e il mondo del lavoro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Per l’89% degli intervistati è importante trovare un mentore in azienda È in corso oggi ad Assago, l’evento TalentUP, occasione di networking tra realtà imprenditoriali sul tema della sostenibilità sociale di impresa orientata aldella scuola. La giornata è stata organizzata da OSM Edu, realtà che si occupa di orientamento e formazione immersiva mettendo in relazione scuole e imprese italiane. Per l’occasione, è stata presentata la ricerca “La visione dellaZ deldelle aziende”: l’indagine è frutto deldell’Osservatorio OSM Edu che ha posto diverse domande, inerenti al percorso scolastico e alle aspettative suldel, a oltre 1.300 studenti delle scuole superiori d’Italia. Dalla ricerca emerge che “oggi i ragazzi desiderano essere partecipi ...

Il Sole 24 ORE

Un riconoscimento andato alla storia della famiglia Giolitti, giunta alla quintadi ... America e Asia, per esportare il gelato Made in Italy nel). Tra i riconoscimenti consegnati ......a un distributore IT e aggregatore di soluzioni che opera in più di 100 Paesi in tutto ile ...nel loro percorso di digitalizzazione non solo con la vendita di prodotti di ultima, ma ... Generazione Z e lavoro, l’89% degli intervistati: importante trovare un mentore in azienda Per l'occasione, è stata presentata la ricerca “La visione della generazione Z del mondo delle aziende”: l'indagine è frutto del lavoro dell'Osservatorio OSM Edu che ha posto diverse domande, inerenti ...Il nuovo lungometraggio Disney nelle sale. L'originale film d’animazione viaggia nel profondo di una terra inesplorata, in cui creature fantastiche attendono una famiglia di esploratori, ma le differe ...