La First Lady ucraina inaugura a Londra una mostra sui "crimini di guerra russi"

Harper's Bazaar Italia

Laucraina ha raccontato di atrocità commesse dai russi nei confronti di donne e bambini, nei territori temporaneamente occupati dai russi, episodi raccapriccianti dei quali ha parlato ...Ladell'Ucraina Olena Zelenska apre e inaugura a Londra una mostra itinerante intitolata "Russian War Crimes" ("Crimini di guerra russi", ndr) che viene ospitata presso la Portcullis House, ... I tagli capelli delle first lady americane Al debutto nel ruolo di regina consorte, Camilla ha organizzato a Buckingham Palace un evento a cui hanno partecipato molte teste coronate e Olga Zelenska ...Dagli Anni Sessanta fino all'ultima rivelazione della prima First Lady afroamericana: "gli americani non erano pronti per la mia chioma".