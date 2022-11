La dignitosa sconfitta iraniana e il ritorno dell' euforia Argentina

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernalia storia. Giuseppe. Fulvio, abbiamo i primi due ottavi: Olanda-Stati Uniti e Senegal-Inghilterra. Tre continenti su quattro, grande varietà di stili, di storie e di temi. Direi che, almeno per i primi due gruppi, nessuna sorpresa: sono passate le quattro squadre più forti. E occhio al tabellone semi-autostradale'Olanda, specialmente se l'dovesse arrivare seconda nel gruppo C. Fulvio. Alla fine sì, non sono sorpreso. Non troppo, almeno. E tre partite sono bastate anche per riequilibrare il torneo di tutti, persino’>Iran che è stato eliminato, ma in modo dignitoso. Le vedremo ...