La corsa Usa continua | ecco il primo bombardiere di sesta generazione | il B-21 Raider

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La vera forma delvelivolo da combattimento dial mondo sarà svelata il due dicembre prossimo presso gli stabilimenti Usaf Plant 41 della Northrop-Grumman, a Palmdale, in California. Lo chiameranno T1-001, ma altro non è che ilB-21, destinato a equipaggiare subito – ovviamente dopo i collaudi – i reparti della Ellsworth Air Force Base, nel Sud Dakota. Il fatto è importante perché con questo nuovo sistema d’arma aerea gli Usa staccano per tecnologia e prontezza Cina e Russia, accelerando lo schieramento dei nuovi bombardieri senza passare dalla fase di preproduzione. Le capacità del B-21 consistono in una migliorata funzione antiradar, nell'uso di un'architettura a sistema aperto che può evolvere secondo le necessità e l'inclusione delle tecnologie Jadc2 (da ...