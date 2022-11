La Benevento ‘fortunata’ | in città si è registrata un’altra bella vincita al ‘Superenalotto’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutosi èper quanto concerne il gioco del. A segnalarla è la Tabaccheria Zamparelli, sita in contrada Pontecorvo, che già in passato è stata sede di vincite entusiasmanti, e che è tornata alla ribalta per aver fatto registrare tra i suoi clienti il raggiungimento del fortunato 5 che nell’estrazione di ieri, 29 novembre, ha portato a casa lasomma di 43.701 Euro. Insomma, un bel modo per festeggiare il Natale che si sta avvicinando. Il fortunato vincitore si potrà concedere un bel regalo natalizio e altrettanto potrà fare con i suoi cari.baciata dalla fortuna: con 2 euro portati a casa 250mila euro L'articolo proviene da Anteprima24.it.