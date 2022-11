La baguette patrimonio dell' Umanita'

... simbolo della vita quotidiana francese, è stata inserita nella lista delimmateriale dell'umanità dell'Unesco. Più precisamente, sono le competenze artigianali e la cultura della...Deciso un riconoscimento speciale per la tradizione francese. La, con la sua crosta croccante e la mollica morbida, e' stata inserita nella lista delimmateriale dell'umanita' dell'Unesco. Piu' precisamente, sono le competenze artigianali e la ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...