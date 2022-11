Koulibaly | gol qualificazione e dedica a Ischia - Sport - quotidiano net

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il Senegal passa il turno ed elimina l'Ecuador: tutto facile per l'Olanda che batte il Qatar e vince il suo girone con bomber ...

Il Senegal passa il turno ed elimina l'Ecuador: tutto facile per l'Olanda che batte il Qatar e vince il suo girone con bomber ...Punizione da destra, mischia in area einsacca. L'Ecuador attacca ma è Dia (37) a sfiorare ildel 3 - 1. Partita viva con il Senegal che mantiene il pallino e il vantaggio. I tifosi ...Il Senegal passa il turno ed elimina l’Ecuador: tutto facile per l’Olanda che batte il Qatar e vince il suo girone con bomber Gakpo ...Figurine Mondiali Un suo gol ha regalato agli Stati Uniti la qualificazione agli ottavi ma ora un infortunio rischia di metterlo ko. Storia di un talento che ...