Kim Kardashian e Kanye West | il divorzio è ufficiale L' accordo milionario | 200mila dollari al mese per il mantenimento dei figli

MTV.IT

Il divorzio dei Kimye è arrivato a conclusione.e Kanye "Ye" West hanno trovato un accordo su tutti i punti che c'erano sul tavolo e così la separazione è stata finalizzata, a distanza di un anno e nove mesi da quando lei ...I due si sono accordati per la custodia congiunta dei figli, rinunciando al mantenimento coniugale. Il costo per l'educazione e la sicurezza dei figli - 400 mila dollari al mese - sarà diviso a ... Kim Kardashian e Kanye West ora sono ufficialmente divorziati - News Mtv Italia Kim Kardashian ha ufficialmente divorziato da Kanye West. Il rapper ha accettato di pagarle 200 mila dolllari al mese per il mantenimento dei figli, come mostrano i documenti ...Una cifra da record per le spese mensili dei loro quattro figli, North (9), Saint (6), Chicago (4) e Salmo (3). Ormai la ex coppia ha definitivamente concluso la separazione ...