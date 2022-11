Juventus | ultim’ora shock | rischio concreto di penalità in classifica

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tremano i tifosi della, l’impressione è che non si attenderà il prossimo anno, la giustizia sportiva sanzionerà duramente il club PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non trapela ottimismo per quanto riguarda la situazione della, l’ormai celebre inchiesta denominata “Prisma“, che ha portato alla luce le irregolarità sulle “manovre stipendi” presumibilmente effettuate Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Social Media Soccer

CalciomercatoSky: rassegnate nuove dimissioni in casa bianconera. Cosa è successo. Se non è stata una prima parte di stagione altamente entusiasmante per lada un punto di vista ...Sarà certamente un mese importante per la, non solo per quanto riguarda i match che dovrà affrontare sul campo, lo scontro diretto con il Napoli capolista su tutti. Gennaio è anche il mese ... Roma e Juve da record: per la prima volta due italiane in Women's Champions League