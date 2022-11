Juventus | pronta la richiesta di processo per Andrea Agnelli

(Di mercoledì 30 novembre 2022) ... ad oggi, non sarebbe in discussione la parte sportiva nè all'orizzonte ci sarebbero delle potenziali penalizzazioni o addirittura retrocessioni per la società bianconera La Gazzetta dello Sport, ...

TUTTO mercato WEB

in procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della. Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e quasi tutte le altre persone che nelle scorse settimane ...18.40 Juve,richiesta processo Agnelliin Procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della. Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e quasi tutte le altre persone che avevano ricevuto l'... Juventus, pronta la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli: tutte le ultime È pronta in procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della Juventus. Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e quasi tutte le ...Comunicato ufficiale Juventus – Presa di posizione forte quella della Juventus ... Nella nota presentata dal club bianconero, viene spiegato come la Vecchia Signora sia pronta a difendersi in tutte le ...