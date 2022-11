Juventus | procura al lavoro su inchiesta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Giorni diinper i pubblici ministeri torinesi da mesi impegnati nell’sui conti della. Inviata la chiusura indagini lo scorso 24 ottobre e sentiti nei giorni scorsi alcuni ex sindaci ed ex revisori dei conti, ora, a quanto si apprende, l’attenzione degli investigatori sarebbe focalizzata sulla configurazione dell’eventuale rinvio a giudizio. Da valutare, infatti, ci sarebbero le posizioni di ciascuna delle 15 persone indagate e le ipotesi di reato per modulare le eventuali richieste che potrebbero arrivare a breve, forse già nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Infatti, sostiene, laafferma l'artificialità di plusvalenze e la fittizietà delle rinunce stipendi, mentre Consob contesta un valore considerevolmente minore di plusvalenze, ...- E' pronta ina Torino la richiesta di rinvio a giudizio. La società in una nota afferma che 'le contestazioni dellanon paiono fondate e nemmeno allineate' con i rilievi contenuti nella delibera della Consob dello scorso ...(Teleborsa) - Juventus ritiene di "aver operato sempre correttamente" e "intende far valere le proprie ragioni e difendere i propri interessi, societari, economici e sportivi, in tutte le sedi". Sono.La Juventus ribadisce la convinzione di avere sempre operato correttamente e in assenza di alcuna alterazione contabile, ogni sanzione sportiva risulterebbe del tutto infondata ...