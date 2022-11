Juventus pensa a Giuntoli | spunta anche un nome per la panchina

TUTTO mercato WEB

Cr7 sbarcato a Torino per vincere la Champions: 258 milioni in 3 anni e solo sconfitte in Europa. La cessione (in anticipo) non è servita a risistemare i conti. Sidi vendere altri ...Se siche Max Allegri poco più di un mese fa fosse sull'orlo dell'esonero per la partenza ... fa specie pensare che in ora la figura di Max ne esca fortemente rinvigorita in seno alla, ... Terremoto Juventus, l'addio di Nedved lascia un vuoto: il club pensa alla promozione di Storari Nonostante il clamoroso terremoto mediatico e non solo scoppiato in casa Juventus, attraverso i propri canali social il club prova a distogliere l’attenzione ed a parlare di questioni di campo.Kaio Jorge è un attaccante che non ha avuto l'occasione di mostrare il proprio talento alla Juventus e il suo dramma sembra non avere fine.