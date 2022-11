Juventus | la giustizia sportiva e la “manovra stipendi” | ammenda | penalizzazione o retrocessione – Ecco cosa rischia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un anno fa è partita l’inchiesta che ha portato a iscrivere nel registro degli indagati il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved e l’ad Maurizio Arrivabene, insieme ad altri vertici e alla stessaper reati che vanno, a vario titolo, dalle false fatture alle false comunicazioni sociali e al mercato, all’ostacolo agli organi di vigilanza. Sotto la lente degli investigatori, in particolare, i bilanci di tre annualità (2019, 2020, 2021), per i quali l’accusa ipotizza plusvalenze fittizie e manovre suglidei calciatori durante la pandemia Covid. A due giorni dalle dimissioni del presidente e dell’intero consiglio di amministrazione bianconero, sul fronte penale si attende la decisione sulle eventuali richieste di rinvio a giudizio, che dovrebbero arrivare a breve. Ma adesso si riapre anche il fronte della ...

