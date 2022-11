Juventus | Del Piero | «Non è come nel 2006 Sul ritorno…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Le parole di Alessandro Deldopo le dimissioni dell’intero CdA della. Spuntano altri due nomi che potrebbero tornare Alessandro Del, ex capitano e bandiera della,si è espresso a La Stampa sulla situazione in casa. Inoltre, secondo quant riportato da Tuttosport, Del, Chiellini e Marchisio sono tra i principali indiziati per un ritorno con un ruolo dirigenziale. ANALOGIE– «È incredibile che una societàladebba vivere questi alti e bassi. Sono iniziati con la Serie B, ma poi ci sono stati 9 scudetti di fila. Ma non ènel, non riguarda il team, ma la gente, perché è un’accusa sulle persone, sul presidente e sui componenti del ...