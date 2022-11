Juventus | Cristiano Ronaldo ‘chiama’ i bianconeri | vuole 20 milioni di euro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Piove sul bagnato in casa, potrebbero arrivare nuove conseguenze dopo le dimissioni del Cda bianconero. Andrea Agnelli non è più presidente dopo 12 anni, annunciato l’addio anche di Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. E’ stato nominato il nuovo presidente, si tratta di Gianluca Ferrero ma la carica potrebbe essere provvisoria. Forse già a gennaio potrebbe essere nominato un nuovo presidente, si vocifera anche del ritorno di Alessandro Del Piero nel ruolo di vice-presidente. E’ stata aperta un’indagine sul club bianconero in relazione al pagamento degli stipendi ai calciatori nel periodo della pandemia, larischia provvedimenti anche dal punto di vista sportivo. Nell’inchiesta un ruolo importante l’ha svolto la famosa carta relativa a. Leggi anche LE ...

Ma la voce che inizia a circolare è che John Elkann si sia stancato dellae che sia pronto ... in parte per acquisti poco lungimiranti come nel caso diRonaldo, costato quasi 300 ...Per carità, nulla contro il pedigree degli Elkan, ma un Agnelli alla guida dellaè un'... era un portento, uno baciato dagli dei, ma aveva il difetto, allora era un difetto, d'essere;...Tutto sulla Juventus dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’inchiesta sportiva con il rischio penalizzazione, l’inchiesta penale con la carta Cristiano Ronaldo, il caso stipendi con i ...Cristiano Ronaldo, ex fuoriclasse della Juventus, attualmente svincolato, sarebbe molto vicino a chiudere con l'Al Nassr, club che dovrebbe diventare la sua prossima squadra già del ...