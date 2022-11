Juve | Ronaldo vuole i 20 milioni della famosa carta segreta

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha fatto sapere chei 20Nell’inchiesta sulle plusvalenze e gli stipendintus un ruolo importante l’ha svolto larelativa a Cristiano. Si tratta del documento che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un accordo da quasi 20di euro, da versare a CR7 anche in caso di addio alla. Cifra non registrata a bilancio. Laditorna ancora una volta di attualità, oggi. Pare che, adesso, quei 20li voglia incassare. Lo scrive il Corriere ...

... vogliono scoprire il futuro della, dentro e fuori dal campo, e conoscere i dettagli delle ... Il declino per molti è iniziato quando è stato acquistato Cristiano. Anche Stefano Barigelli, ...... che prende le redini del nuovo corso della Juventus: 'Contrattacco', analizzando le strategie ... titolo dedicato agli svincolati di lusso che si mettono in luce al Mondiale (Messi,, ...Su Tuttosport: "Contrattacco Juve”, “Elkann:’Il futuro sarà straordinario'”, “Elkann non intende ridimensionare le ambizioni del club ed ...La bandiera della Juventus segue il Mondiale in Qatar: «Senza l’Italia è una tristezza, ma il calcio è cambiato e serve alzare l’asticella per tornare ad essere quelli che eravamo» ...