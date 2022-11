Juve | la Gazzetta | “Allegri e Cherubini si erano dimessi Il club ha detto no”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il caso delle dimissioni dell’intero Cda dellantus non è passato chiaramente inosservato all’interno di uno spogliatoio diviso al momento tra vacanze e Mondiali. Come riporta ladello Sport, la chat di squadra è rovente e Massimilianoe Federicosono al lavoro per rassicurare i giocatori dopo l’addio di Agnelli e Nedved. Leonardo Bonucci e compagni hanno scoperto la rivoluzione societaria con la lettera dell’ex presidente, inoltrata dallunedì sera dopo il Cda. Un fulmine a ciel sereno, ma che rischiava di avere conseguenze ancor più drastiche. Secondo il quotidiano, infatti siacheavevano presentato le loro dimissioni. Subito respinte, ma la preparazione al 2023 e alla seconda parte di stagione adesso diventa ...