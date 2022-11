Juve | Agnelli e gli ex vertici verso il processo | l’indiscrezione dalla procura La società | «Accuse infondate»

(Di mercoledì 30 novembre 2022) È pronta ina Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell’inchiesta suidellantus, indagati per aver falsato i bilanci degli ultimi tre anni. Il provvedimento, che potrebbe arrivare a giorni, riguarda Andreae quasi tutte le altre persone che nelle scorse settimane avevano ricevuto l’avviso di chiusura indagini. Per alcuni di loro, invece, potrebbe esserci una richiesta di archiviazione. Due giorni fa,, Nedved e altri consiglieri del Cda si erano dimessi in seguito alle indagini delladi Torino. Diversi i reati contestati dai pm alla dirigenza bianconera: si vaManipolazione del mercato alle False comunicazioni sociali, passando per l’Ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza. Nel frattempo, la ...

Ovviamente, però, tutto quello che è successo nel corso degli ultimi giorni e con la richiesta di rinvio a giudizio di Andreadimessosi dalla carica di presidente, potrebbe far cambiare idea ...Elkann: "Non serve nuovo capitale sociale" In giornata, l'ex presidente, ancora nel pieno della bufera, non ha rinunciato all'appuntamento natalizio - fissato un mese fa - con loClub ...Emergono nuovi dettagli in merito all'inchiesta plusvalenze che coinvolge la Juventus. Secondo quanto riporta l'ANSA, dalle carte d'indagine è spuntata una nuova intercettazione: "Una situazione così ...È pronta in procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della Juventus. Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e quasi tutte le altre persone che nelle scorse ...