Junior | «Il Brasile reagirà all’assenza di Neymar»

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Le parole di, ex giocatore delai Mondiali del 1982 e vecchia conoscenza del calcio italiano Ha giocato in una delle versioni più belle del, quella del 1982 eliminata dalla tripletta di Paolo Rossi. E in Italiasi è fatto apprezzare nel Torino e nel Pescara. Oggi commenta Qatar 2022 per Rete Globo e ha parlato con il Corriere dello Sport. MONDIALE – «Un torneo strano, timido. C’è troppa paura. Tante squadre pensano soprattutto a difendersi. Infatti ci sono stati tanti pareggi in questa prima fase. Rispetto questa idea ma chiaramente lo spettacolo ne risente».SENZA– «Indubbiamente l’assenza del calciatore più importante è un problema. Ma sono sicuro che gli altri ragazzi, sentendosi più responsabilizzati, sapranno dare il meglio di ...

Corriere dello Sport

