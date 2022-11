Jonah Hill vuole cambiare nome | ecco come si chiamerà adesso

Il 12 novembre, un utente Twitter ha proposto l'idea di FTX THE MOVIE, scegliendodi Wolf of Wall Street per interpretare Bankman - Fried, mentre il comico Jimmy O. Yang come interprete di ...Ha già collaborato con Luca Guadagnino per A Bigger Splash e il remake di Suspiria, ma ha lavorato anche a True Story con James Franco e, al remake Invasion con Nicole Kidman e Daniel ...Commentando la creazione dello show, i fratelli Russo avrebbero dichiarato che FTX sia "una delle frodi più eclatanti mai commesse".Commedie horror, i 10 migliori film degli ultimi vent’anni: da Shaun of the Dead a Tusk. Se c’è una cosa che il cinema ci ha insegnato, è che non esistono generi che non possano dialogare con successo ...