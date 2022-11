Jaguar | arriva la più avanzata vettura da competizione del colosso britannico

(Di mercoledì 30 novembre 2022)TCS Racing presenta la I-TYPE 6, ladainteramente elettrica piùdi sempre La nuovaI-TYPE 6 è l’auto daelettricapiùed efficiente di sempre, progettata per vincere l’ABB FIA Formula E World Championship 2023 · Con una velocità massima di 200 miglia orarie (oltre 320 km/h), laI-TYPE 6 è più leggera, più potente e più veloce e stabilirà nuovi parametri di riferimento in termini di prestazioni per le auto da corsa interamente elettriche · LaI-TYPE 6 è dotata di una frenata rigenerativa così potente da non avere freni posteriori convenzionali · Il trasferimento di tecnologia dalla I-TYPE 6 supporterà il nuovo ...

di Umberto Riccardo Zaccarini* 'C 'erano una volta dueX - type , una Mercedes Coupè, una ... ai 70 all'ora costante nella modalità nonno - in - pensione e col clima spento sia 700 km. D'...Ora il quadro è completo: anche la Ferrari entra nel mondo delle supercar che non esistono: quelle realizzate solo per correre nel mondo dei videogame. In compagnia di Lamborghini ,, Porsche , Nissan , Renault e molto altre. Abbiamo detto "realizzate" non a caso: queste sono auto che nascono con o stesso processo produttivo delle altre, hanno schede tecniche dettagliate e ... Jaguar Land Rover riduce produzione Gb a Solihull e Halewood - Industria Jaguar Land Rover ha deciso di tagliare la produzione negli stabilimenti di Solihull e Halewood tra gennaio e la fine di marzo nonostante il portafoglio ordini a novembre sia arrivato al valore record ...Un Q3 positivo per il gruppo Per Jaguar-Land Rover la notizia arriva dopo la comunicazione nei giorni scorsi di una buona trimestrale, che ha sottolineato il contributo alle vendite delle nuove Range ...