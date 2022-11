Ischia | si lavora per una zona rossa La procura indaga sugli allarmi inascoltati

MEF

- Individuati i corpi dei genitori dei 3 bambini rinvenuti nei giorni scorsi. 10 i morti accertati. Torna l'allerta meteo e si temono altri ......non è tutta. L'isola è unita nel dolore, questo è certo. Ma dobbiamo anche essere forti, guardare avanti. In questo lembo di terra si vive di turismo, il 90 per cento della popolazione... Ischia: Mef lavora a sospensione termini per versamenti fiscali e contributivi Si continua a scavare a Ischia, colpita dal maltempo nella notte tra venerdì e sabato scorsi, che ha provocato una frana a Casamicciola. I soccorritori ...Quel cartello pubblicitario di un’agenzia assicurativa, proprio sul lungomare, proprio all’ingresso di Casamicciola, ora sembra una specie di beffa: «Vivo in sicurezza h24» c’è scritto. Invece c’è pre ...