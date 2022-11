Ischia | Musumeci | ' A Casamicciola rischio altre frane In Italia mille casi simili'

Frana a, famiglia distrutta. "Figlio e nipotino uccisi. Mio padre non parla più" Video :, inchiesta sulle mail. Commissaria: "Non ho sottovalutato"Fra. Gri. per 'La Stampa' nellolicia ronzulli Un nuovo condono s' avvicina. Sono due i ministri che lo annunciano. Uno è Nello, Protezione civile, che dice: 'Gli abusi non sono tutti uguali, la normativa attuale ha bisogno ...Nello Musumeci torna a parlare di sicurezza nazionale. "Non c'è solo il caso di Casamicciola a Ischia. Noi, al Dipartimento, temiamo che siano circa un migliaio i Comuni in Italia privi di piano comun ...Il presidente della Regione era intervenuto nuovamente in relazione alla proposta di Roma ricaduta su Palomba. «Una scelta di saggezza», il commento dopo la decisione ...