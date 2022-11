Ischia | Meloni | governo e Italia grati a soccorritori

"Da Casamicciola () una foto che trasmette speranza, simbolo del grande lavoro dei tanti soccorritori impegnati ... Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia, in un post a ...... tra Manovra, guerra e la tragedia diVeronica Gentili torna con l'appuntamento con ' Controcorrente ' per approfondire la manovra varata dal Governo di Giorgia. La prima Manovra del ...Roma, 30 nov. (askanews) - 'Da Casamicciola (Ischia) una foto che trasmette speranza, simbolo del grande lavoro dei tanti soccorritori impegnati ...Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Il Presidente Giorgia Meloni incontrerà domani alle 18,30 il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Si legge in una nota di p ...