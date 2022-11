Ischia | il vescovo Pascarella visita gli sfollati in albergo e celebra la messa

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – “C’è tanta tristezza tra glima soprattutto molta preoccupazione per il loro futuro. Sono frastornati perché non sanno che cosa li attenderà domani”. A parlare con l’Adnkronos è ildie Pozzuoli Gennaro, appena arrivato all’Hotel Michelangelo per incontrar le gli. Tra poco celebrerà una. “Siamo qui per pregare – dice il- E una dimensione spirituale che dà forza. Cerchiamo di essere loro vicino. Bisogna mettere insieme le esigenze di queste persone”. “C’è uno sconvolgimento e tanto sconforto – dice il– ma anche preoccupazione per il domani”. “Sono qui per portare un sollievo spirituale”, dice ancora. La Chiesa in questi giorni è molto presente, non solo per gli ...