Ischia | gli sfollati alle psicologhe | “Siamo morti dentro”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – I colloqui vanno avanti per ore. Tra lacrime, rabbia, amarezza ma anche disperazione e, a tratti, rassegnazione. “rimasti vivi ma ci sentiamo”, ha detto una signora che ha perso tutto. Un’altra si è chiusa nel silenzio. E’ un via vai continuo, silenzioso, nella hall dell’Hotel Michelangelo di, che ospita buona parte dei 290, dove un gruppo di professioniste ha deciso di dare una mano, “a titolo puramente volontario e gratuito”, per ascoltare le tante persone rimaste senza una casa, dopo la frana di sabato. Ci sono anche numerosi bambini, che disegnano, giocano, ridono. “Per loro è più facile dimenticare”, dicono. A guidare l’equipe di oggi è la criminologa Cristina Rontino. Con lei ci sono la sociologa Sara Minicucci, ...

... riunitosi con urgenza dopo i tragici eventi di, oltre ad avere deliberato lo stato di emergenza e appostato le prime risorse perinterventi urgenti di soccorso alla popolazione, si e' ...L'ex centrale del Napoli, oggi al Chelsea, infatti, ha deciso di dedicare la sua rete alla popolazione di, colpita dalla frana: 'Prego perabitanti dell'isola d': Napoli, mia città, ...È un episodio che illustra il rapporto che molti italiani hanno con la legge: “Vale per gli altri ma non per me ... In questi giorni si è ripetuto (si sapeva già) che a Ischia ci sono decine di ...“A causa delle frane ci sono stati molti morti. A Ischia e ai suoi abitanti, per dare loro forza in questo momento così difficile voglio dedicare questo gol, decisivo per la qualificazione agli ottavi ...