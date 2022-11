Iran-Russia | non si può fare Le sanzioni stroncano il cartello del gas

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Undel gas? Con Mosca sempre più tagliata fuori dal mercato europeo degli idrocarburi, l’potrebbe cercare una saldatura con l’ex Urss dando vita a un blocco pan-asiatico. Un’idea che tale è rimasta secondo un report del Carnegie. “Mentre il 2022 volge al termine, sia la, sia l’si trovano in un aspro confronto con l’Occidente e sono sempre più esposti alleoccidentali (a dicembre l’Ue approverà il nono pacchetto dialla, ndr). Non sorprende, quindi, che sia in atto un riavvicinamento tra Mosca e Teheran”, è l’incipit del documento. “I due Paesi hanno firmato un memorandum per 40 miliardi di dollari di investimenti russi in progetti sul gasiano e hanno ...