Iran a Turchia | offensiva in Siria complica la situazione

(Di mercoledì 30 novembre 2022) "Operazioni militari non solo non possono risolvere alcun problema ma nello stesso tempono ulteriormente lae provocano perdite" di vite umane. Lo ha affermato il ministro degli ...

Durante la telefonata, Amirabdollahian ha comunque riconosciuto le "preoccupazioni riguardo alla sicurezza" della rispetto alla situazione al confine con la Siria. . 30 novembre 2022 La di Erdogan, infatti, si prepara a una nuova offensiva di terra in Siria contro le Ypg, ... invece, sono già stati presi di mira con raid missilistici e droni dalla Repubblica islamica d',...