Inter | il Torino gioca d'anticipo su Djidji

fcinter1908

...45 Juventus PreMatchDomenica 5 Marzo 2023 - 20:45 Roma PreMatch Juventus Domenica 12 Marzo 2023 - 20:45 Juventus PreMatch Sampdoria Domenica 19 Marzo 2023 - 20:45PreMatch Juventus ...Elkann ha voluto puntare sulla continuità dell'area sportiva fino all'estate, poi a giugno si vedrà Db06/11/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus -/ foto Daniele Buffa/Image ... Inter-Torino, contatti in corso per il riscatto di Lazaro: le cifre sul tavolo L'Inter dopo avere portato ad Appiano Gentile il non più giovanissimo Francesco Acerbi, dopo essersi fatto soffiare ...Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw Radio, ha fatto il punto sul mercato nel suo editoriale per Tmw. Le sue parole: "Il mercato è in fermento e molte squadre stanno iniziando ...