Inflazione | Istat | a novembre carrello della spesa accelera a +12 | 8%**

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. -(Adnkronos) - Ala stima preliminare dell'sul cosiddetto '' vede i prezzi dei Beni alimentari, per la curacasa epersona registrare una modestazione su base tendenziale (da +12,6% a +12,8%); rallentano, al contrario, quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +8,9% a +8,8%). Commentando i dati preliminari l'istituto ossera che "se nei prossimi mesi continuasse la discesa in corso dei prezzi all'ingrosso del gas e di altre materie prime, il fuoco dell'inflazione, che ha caratterizzato sin qui l'anno in corso, potrebbe iniziare a ritirarsi".

L'- rileva l'nelle stime preliminari di novembre - rimane stabile su base tendenziale a causa, principalmente, degli andamenti contrapposti di alcuni aggregati di spesa "Secondo le ...A fare da propulsore alla crescita, evidenzia l', sono soprattutto consumi e servizi, in crescita dello 0,9%, in particolare turismo: commercio, trasporto, alloggio e ristorazione, contro il - 0,..."L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +8,1% per l'indice generale e a +3,7% per la componente di fondo". Lo comunica l'Istat diffondendo le stime preliminari dell'inflazione di novembre. (ANSA) ...L'inflazione - rileva l'Istat nelle stime preliminari di novembre - rimane stabile su base tendenziale a causa, principalmente, degli andamenti contrapposti di alcuni aggregati di spesa: da un lato ra ...