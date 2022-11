Infiltrazioni d’acqua al Liceo De Carlo | la Dirigente | “la scuola è sicura e gli operai sono a lavoro”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ieri gli studenti delDedi Giuglianoscesi in strada per protestare. A seguito delle piogge dei giorni scorsi siverificate alcune. Questa mattina siamo stati all’interno dellae laScolastica Carmela Mugione, ci ha portati nelle aule interessate del disagio. “Si tratta di quattro aule su oltre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La Nuova Sardegna

I problemi riguardano in particolare riscaldamento non adeguato e. Menesini ha assicurato gli interventi per risolvere le questioni sollevate dagli studenti sono già partiti.Una parte dell'fitopurata va ad alimentare ulteriormente la ...la falda per effetto drenante del fiume attraverso...di questo progetto è quanto residenti e visitatori siano'... La Maddalena, infiltrazioni d'acqua in casa: il Comune pagherà 100mila euro