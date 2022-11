Indiana Jones 5 | Antonio Banderas anticipa alcuni dettagli sul suo personaggio

(Di mercoledì 30 novembre 2022)parla della sua presenza inndosulche interpreta nel film diretto da James Mangold. Mentre i fan attendono con ansia l'arrivo di5 sul grande schermo,ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alche interpreterà nella pellicola, e su ciò che gli spettatori possono aspettarsi. Durante un'intervista rilasciata a Collider,ha parlato della sua presenza nel quinto capitolo della saga come di un cameo, facendo riferimento al tempo in cui il suo, un amico di ...

Durante una chiacchierata con Collider , Antonio Banderas ha parlato del suo ruolo in5 preannunciando che non occuperà troppo spazio nella pellicola. LEGGI -5: Harrison Ford spiega perché il suo personaggio sarà un "pesce fuor d'acqua" Ha poi parlato di ...... disponibili fino alla fine del mese, sono Fallout New Vegas: Ultimate Edition, WRC 9: FIA World Rally Championship,and the Last Crusade, Last Day of June, Etherborn, Whispering ...Antonio Banderas parla della sua presenza in Indiana Jones 5 anticipando alcuni dettagli sul personaggio che interpreta nel film diretto da James Mangold.Antonio Banderas ha parlato del suo ruolo in Indiana Jones 5 preannunciando che non occuperà troppo spazio nella pellicola.