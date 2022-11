In Inghilterra non calano solo i cristiani | ora i bianchi sono in minoranza in 14 città

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov – Molto spesso quando si parla di sostituzione etnica o grande sostituzione, l’argomento viene relegato dai detentori delle verità sociopolitiche alle “fantasie complottiste”. Questo avviene soprattutto nella nostra Italia, dove l’imposizione del pensiero unico progressista si fa sempre più prepotente e dove, la sempre più invadente immigrazione, fuori dalle grandilascia fortunatamente ancora spazio alla cultura autoctona. Come ben sappiamo, non è però il caso di Paesi europei come Francia e, dove dagli anni Sessanta si è subito un graduale aumento delle componenti etniche allogene, dovuto anche alle politiche coloniali dei due Stati. Ciò ha portato a un’invasione e a un meticciato, etnico e culturale, che in moltissimi casi ha visto la popolazione locale abbandonare tanto quartieri e, quanto, ...