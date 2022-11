In fuga con rossetti e fondotinta per 300mila euro | ladri fermati a Caravaggio

(Di mercoledì 30 novembre 2022). Avevano da poco rubatoper un valore commerciale di, ma sono statigrazie all’occhio inflessibile delle telecamere e all’ottimo lavoro di squadra dei carabinieri di Crema e di Treviglio. Il colpo era stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì alla ditta Madicos, nella zona industriale di Cremona, ma isono stati bloccati con l’intera refurtiva a, in Bergamasca, a bordo di un furgone Ford Transit bianco sul quale erano stati caricati tre bancali pieni di cosmetici, asportati in tutta fretta mentre l’allarme suonava. I Carabinieri si sono subito attivati e diramando le informazioni note alle centrali operative delle province vicine,hanno iniziato ad analizzare le immagini ...

BergamoNews.it

"Per fortuna – spiega Caporale – abitando sopra la mia attività, ho sentito i colpi contro la porta e mi sono affacciato mettendo in fuga i ladri ... sia più tempo da perdere – aggiunge Caporale con ...Aveva provato a fuggire dai conti con la giustizia, dopo che pochi giorni fa aveva provato ... Il marito si nascondeva a Civitavecchia I Carabinieri avrebbero messo fine alla fuga di A.M., tunisino di ...