Impresa Percassi | cambio ai vertici | Giorgio Cucchi nuovo Ad | Jacopo Palermo diventa presidente

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A, general contractor leader nell’edilizia privata, ha nominatoAmministratore Delegato della societa?. Il manager succede a, amministratore delegato disin dal 2014 e AD di Costim in carica dal 2019, che ha assunto la carica didella societa?. La nomina dirientra nella strategia del Gruppo Costim, affidata al CEO, di continua evoluzione e consolidamento del management team attraverso l’inserimento di manager di elevata seniority e comprovata esperienza, funzionale al raggiungimento degli ambiziosi e sfidanti obiettivi dei prossimi ...

MyValley.it

Giorgio Cucchi e' il nuovo amministratore delegato di, general contractor attivo nell'edilizia privata e parte del gruppo Costim. La nomina da parte del Cda "e' stata fatta nell'ottica di un ulteriore step nel processo di ...Economie di scala, competenze trasversali e know - how specifico consentono alle tre anime del Gruppo - Gualini,ed Elmet - di lavorare in modo sinergico garantendo un'offerta ... Cambio ai vertici di Impresa Percassi: nuovo amministratore delegato e nuovo presidente Economia. Giorgio Cucchi è il nuovo amministratore delegato della società. Il manager succede a Jacopo Palermo che ha assunto la carica di presidente. Il Consiglio di Amministrazione di Impresa Percas ...Vale 164,4 milioni di euro l'operazione del nuovo ospedale pediatrico Gaslini di Genova presentato oggi dal consiglio di amministrazione che ha scelto il progetto del gruppo di imprese con a capo Cmb ...