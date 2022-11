Imballaggi | l’Ue dà l’ok al nuovo regolamento che punta su riuso e vuoto a rendere Dalle bevande alle cialde di caffè | cosa cambierà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Riciclo e riutilizzo non sono in competizione”, anche se “non tutte le pratiche di riciclo funzionano veramente bene” e “il riutilizzo ha benefici ambientali maggiori del monouso”. Con queste premesse, la Commissione Ue presenta la sua proposta per ilsue rifiuti dao. Sebbene sia stata rivista al ribasso dopo le polemiche delle ultime settimane e le pressioni da parte delle industrie europee, il testo costringe comunque queste ultime a proiettarsi verso nuovi modelli di business, praticamente assenti in alcuni Paesi. È il caso dell’Italia. Tant’è che in conferenza stampa c’è un fuori programma: il vicepresidente con delega al Green Deal, Frans Timmermans spiega che vuole dire qualin italiano, facendo intendere da quale Paese sono arrivate le pressioni ...