Il vetro zaffiro di Samsung Galaxy Watch5 batte quello di Apple Watch Ultra

iSpazio

La combinazione di finiture lisce e satinate sul bracciale e ilcurvo conferisce agli orologi un aspetto classico e al contempo sportivo. Lo spessore e il peso del bracciale ...La cassa in titanio da 49 mm e ilanteriore piatto in cristallo dimostrano ancora di più il display grande e luminoso capace di arrivare fino a 2000 nit e offrire dunque una visibilità ... Apple Watch Ultra: testiamo il livello di purezza del vetro zaffiro rispetto a Samsung e Garmin Lo youtuber JerryRigEverything ha voluto testare l'effettivo utilizzo del vetro zaffiro su Apple Watch Ultra e altri e il grado di durezza.JerryRigEverything ha testato con strumenti professionali il grado di resistenza dello schermo in vetro zaffiro degli Apple Watch Ultra. Che risultati vi aspettate